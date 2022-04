Wolfsburg

Duell im Abstiegskampf: Wolfsburg reist nach Augsburg

03.04.2022, 02:13 Uhr | dpa

Heute treffen mit dem FC Augsburg und dem VfL Wolfsburg zwei Abstiegskandidaten in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Bis zum Samstagabend war noch unklar, ob der mit Corona infizierte Florian Kohfeldt bei der Partie an der Seitenlinie des VfL steht. Zuletzt hatte er auf ein negatives Testergebnis gewartet und einen Einsatz beim wichtigen Spiel im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben.

Die Wolfsburger rangieren derzeit mit 31 Punkten in Reichweite zu den Abstiegsrängen. Sollten die Niedersachsen verlieren, käme Augsburg auf zwei Zähler heran.

An Auswärtsspiele in der WWK-Arena hat Kohfeldt keine guten Erinnerungen. In der Saison 2020/21 hat ihn damals als Trainer von Werder Bremen eine Niederlage beim FC Augsburg am vorletzten Spieltag den Job gekostet. Werder ist am Ende abgestiegen. Wolfsburg ist zwar in einer anderen Situation, aber für Kohfeldt geht es erneut gegen den Abstieg: "Nochmal: Absolute Wachsamkeit. Wir sind im Abstiegskampf und wir haben ein extrem wichtiges Spiel vor uns."