LIVESport-Woche im Live-Blog

WSV-Kapitän glaubt an Sieg im Derby gegen RWE

04.11.2019, 09:23 Uhr | t-online.de

Der Sport in Wuppertal ist vielfältig: Neben dem Bergischen HC und dem Wuppertaler SV gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Nach dem 1:1-Unentschieden gegen das Tabellenschlusslicht aus Bergisch-Gladbach ist die Lage beim Wuppertaler SV weiterhin prekär. Ausgerechnet jetzt kommt es am Sonntag zum Derby gegen Rot-Weiss Essen, das zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnte. Immerhin: WSV-Kapitän Tjorben Uphoff hat trotzdem noch Hoffnung. "Ich glaube fest daran, dass wir Rot-Weiss Essen in die Knie zwingen können", sagte er gegenüber den Kollegen von "Reviersport". "Dafür müssen wir alle wieder Vollgas geben."

Wir hoffen, Sie hatten einen guten Start in die Woche! In unserem Sport-Live-Blog berichten wir diese Woche wieder über die wichtigsten Themen im Lokalsport in und um Wuppertal. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!