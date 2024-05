Abschied nach zwölf Jahren: Marco Reus verlässt den BVB

Kaum ein Spieler steht so für den BVB wie Marco Reus. Der langjährige Kapitän spielt seit 2012 in Schwarz-Gelb. Doch das hat nun ein Ende.

"Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird", teilte Reus mit. Gleichzeitig fügte er an: "Wir haben ein großes Ziel vor Augen, das wollen wir alle gemeinsam erreichen." Der BVB steht momentan im Halbfinale der Champions League, konnte das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch mit 1:0 gewinnen.