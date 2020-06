Nach Corona-Skandal

Clemens Tönnies tritt bei Schalke 04 von allen Ämtern zurück

30.06.2020, 15:55 Uhr | t-online.de, MEM, dpa

Clemens Tönnies: Der Druck auf den Fleischfabrik-Milliardär und Aufsichtsratsvorsitzenden von Schalke 04 ist am Ende wohl zu groß geworden. (Quelle: Noah Wedel /imago images)

Clemens Tönnies war seit 2001 Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04. Nun ist der langjährige Funktionär mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dies hat der Klub am Dienstag offiziell bestätigt.

Nach neunzehn Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender beim Bundesligisten Schalke 04 gibt Clemens Tönnies alle seine Ämter im Verein mit sofortiger Wirkung auf. Dies hat der Klub am Dienstag offiziell bestätigt. Die "Bild" hatte zuerst darüber berichtet.

#S04-Update: Clemens Tönnies legt sein Amt beim FC Schalke 04 nieder. — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) June 30, 2020

Auf der Vereinswebsite heißt es von Alexander Jobst und Jochen Schneider, beides Vorstände des Klubs: "Als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats hat Clemens Tönnies ganz entscheidenden Anteil daran, dass sich der FC Schalke 04 in den vergangenen 26 Jahren als eines der sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewichte in der Bundesliga etabliert hat." Tönnies hatte die Königsblauen in der Vergangenheit auch finanziell unterstützt.



Corona-Ausbruch hat den Druck auf Tönnies erhöht

Jobst und Schneider fügen zudem an: "Wir wissen, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist, daher gebührt ihr unser höchster Respekt."

Zuletzt rückte Tönnies wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, weil es in seiner Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück zum Corona-Ausbruch mit mehreren hundert Infizierten kam. Seitdem herrscht im Landkreis Gütersloh ein erneuter Lockdown. Mehr dazu lesen Sie hier.

Allerdings war dies nicht das einzige Problem von Tönnies. Bereits in der Vergangenheit hatte er mit rassistischen Äußerungen viel Missmut auf sich gezogen. Die Kritik auf Schalke ist offenbar am Ende zu groß geworden und hat den 64-Jährigen zu dem Schritt bewogen.



Schalke befindet sich sportlich und existenziell in der Krise

Bereits beim 0:4 gegen den SC Freiburg am letzten Spieltag der Saison hatten rund 1.000 Fans auf dem Vereinsgelände gegen Tönnies demonstriert. Tönnies ist dem Klub seit 1994 verbunden gewesen. Damals war er erstmals Mitglied im Aufsichtsrat, später wurde er dessen Vorsitzender. Schalke wurde in dieser Zeit dreimal Pokalsieger, fünfmal Vize-Meister und spielte zehnmal in der Champions League.

Der Klub befindet sich aktuell in turbulenten Zeiten. Sportlich betrachtet lief die Saison nicht gut. Das Team um Trainer David Wagner beendete die Spielzeit nach sechzehn sieglosen Partien in Folge auf dem 12. Tabellenplatz.



Zudem gab der Klub bekannt, eine Gehaltsobergrenze einführen zu wollen. Dies sorgt bei Fans ebenfalls für geteilte Meinungen. Hinzu kommt, dass S04 eine Bürgschaft des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen beantragt haben soll, um die Existenz des Vereins zu sichern. Bereits vor der Corona-Krise betrugen die Schulden des Klubs rund 200 Millionen Euro.