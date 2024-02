Aktualisiert am 20.02.2024 - 09:40 Uhr

Aktualisiert am 20.02.2024 - 09:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der langjährige Fußball-Nationalspieler und Weltmeister Andreas Brehme ist völlig überraschend im Alter von 63 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer im Namen seiner Familie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Wie die "Bild" berichtet, erlitt der Siegtorschütze des WM-Finals 1990 in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar einen Herzstillstand.

Brehme sei noch in die Notaufnahme in ein Krankenhaus in der Nähe seiner Wohnung eingeliefert worden, jedoch kam jede Hilfe laut dem Bericht zu spät.