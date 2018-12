Der weltweit bekannte israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Der Friedensaktivist erhielt für seine Werke zahlreiche internationale Auszeichnungen.

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Das berichtet die israelische Zeitung "Haaretz". Seine Tochter bestätigte die Meldung bereits via Twitter.

Amos Oz verstarb an Krebs. Seine Tochter Fania Oz-Salzberger schrieb am Freitag via Twitter: "Mein geliebter Vater starb heute nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs." Er sei in Ruhe im Schlaf verstorben. Seine Lieben seien außerdem in seiner Nähe gewesen, erklärte die Tochter weiter. Sie nannte ihren Vater einen wundervollen Familienmenschen und einen Mann des Friedens. Außerdem bat sie darum, jetzt die Privatsphäre der Familie zu respektieren.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.