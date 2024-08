In Österreich gab es am Mittwoch aufgrund des Verdachts auf einen Terroranschlag einen großangelegten Polizeieinsatz mit zwei Festnahmen. Die beiden Männer hätten unter anderem Anschläge bei den bevorstehenden Konzerten von Taylor Swift in Wien geplant, hatte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium, bestätigt.

Der junge Mann habe sich im Internet radikalisiert und vor wenigen Wochen einen Treueschwur auf die Spitze der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) abgelegt, sagte Ruf. Er wurde nach Polizeiangaben am Morgen in Ternitz 75 Kilometer südwestlich von Wien festgenommen. Eine zweite Person sei am Nachmittag in Wien festgenommen worden. Dazu machte die Polizei keine weiteren Angaben.