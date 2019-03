"Warum schlägst Du mich?": Popstar löst Gewalt-Debatte aus

Popsängerin Babes Wodumo hat die Prügelattacke ihres Freundes live auf ihrem Instagram-Account gestreamt. Der Vorfall schockiert – und löst eine nationale Debatte um das Thema häusliche Gewalt aus.

Ein Popstar aus Südafrika hat mit einem Instagram-Livestream für Aufsehen gesorgt. In dem Video sieht man, wie die Sängerin Babes Wodumo, die mit bürgerlichem Namen Bongekile Simelane heißt, von ihrem Freund und Manager Mandla Maphumulo mehrfach geschlagen wird.

Die Sängerin chattete demnach am Montag live auf Instagram aus einem Schlafzimmer mit ihren Fans, als der südafrikanische Musiker "Mampintsha" ihr plötzlich von hinten mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Nach der ersten Attacke hört man sie in dem Video auf Zulu fragen: "Warum schlägst Du mich." Ihr Freund antwortet darauf mit einem weiteren Hieb.

Das Video löste in Südafrika eine nationale Debatte rund um das Thema häusliche Gewalt aus. Bei Twitter und Instagram trendete der Hashtag #StopWomenAbuse. Auch Politiker des Landes meldeten sich mit scharfer Kritik an dem Vorfall zu Wort und forderten die Verhaftung des Musikers.



Maphumulo selbst entschuldigte sich öffentlich nach dem Vorfall, behauptete aber, er hätte aus Notwehr gehandelt. Sie habe ihn nach einer Party in einem Hotelzimmer angegriffen, daher habe er sich wehren müssen. "Ich bitte um Vergebung, dass ich meine Hand gegen sie erhoben habe", hieß es laut Medienberichten.



Simelane erstattete Anzeige gegen Maphumulo. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass er Gewalt gegen sie ausgeübt habe. Schon im letzten Jahr hatte sie öffentlich davon berichtet, dass er ihr ein Bein gebrochen habe. Nun wurde Maphumulo vor einem Gericht im südafrikanischen Durban wegen Körperverletzung angeklagt.

Gewalt gegen Frauen ist ein besonders heikles Thema in Südafrika. Erst im Jahr 2017 sorgte der Mord an einer 22-jährigen Südafrikanerin für Aufregung. Der Täter: ihr Ex-Freund. Das Medical Research Council berichtete im Jahr 2009, dass täglich drei Frauen durch ihren Partner getötet würden – das sei fünfmal höher als der weltweite Durchschnitt.



Eine Studie von "Statistics South Africa" aus dem Jahr 2018 zeigte auf, dass 7,7 Prozent der Männer im Land glaubten, es sei akzeptabel, den Partner im Konflikt zu schlagen. 6,8 Prozent der Frauen stimmten demnach dieser Meinung zu.

We would like to thank everyone for the messages support about the early morning video. unfortunately Babes can't be able to have any interviews for now as she is still emotional about the situation. She will issue the statement on her social media platform later today