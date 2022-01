Er wurde 93 Jahre alt

Hardy Krüger ist tot

20.01.2022, 10:13 Uhr | dpa, mbo, t-online

Hardy Krüger ist tot. Der Schauspieler und Schriftsteller starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Kalifornien, wo er seit mehreren Jahrzehnten gelebt hat.

Trauer um Hardy Krüger. Der Schauspieler, der auch als Autor tätig war, ist am Mittwoch, den 19. Januar 2022, verstorben. Dies teilte seine Agentur unter Berufung auf seine Ehefrau Anita Park mit, er wurde 93 Jahre alt.

Krüger starb in seiner Wahlheimat Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien, in dem er seit Ende der Siebzigerjahre gelebt hat. Zudem hatte er einen Wohnsitz in Hamburg. Geboren wurde der Schauspieler 1928 in Berlin. Bereits mit 15 Jahren stand er zum ersten Mal vor der Kamera. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte er jedoch zunächst das Ziel, Ingenieur oder Innenarchitekt zu werden.

Hardy Krüger: 1958 spielte er in der britischen Komödie "Mit dem Kopf durch die Wand" die Hauptrolle des Wolf Hauser. (Quelle: BIPS/Getty Images)



Erster großer deutscher Schauspielstar nach dem Krieg

Doch schließlich begann er mit kleineren Rollen im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, machte Hörfunkaufnahmen, wurde beim Niedersächsischen Landestheater engagiert und spielte bei der "Jungen Bühne" in Hamburg, wo man erstmals auf ihn aufmerksam wurde. Er fand dann seinen festen Platz im deutschen Film, wurde nach Hollywood geholt und errang vor allem mit den Filmen "Einer kam durch" und "Der Flug des Phönix" als erster deutscher Schauspieler nach dem Krieg internationalen Ruhm.

1960 kaufte er sich in Tansania eine Farm, die zum Hotelbetrieb ausgebaut werden sollte, aufgrund finanzieller Schwierigkeiten misslang dieses Vorhaben. Unter den anschließenden langen Reihe deutscher Filme mit Hardy Krüger waren "Die Brücke von Arnheim", "Wildgänse" und "Sonntage mit Sibyll". Im TV war die Serie "Hardys Bordbuch" des begeisterten Fliegers Hardy Krüger zu sehen. Zuletzt spielte er 2011 im Fernsehfilm "Familiengeheimnisse – Liebe, Schuld und Tod" mit.

Hardy Krüger in einer Filmszene von "Potato Fritz" in den Siebzigerjahren (Quelle: Horst Ossinger/dpa)



"Wenn ich da nicht besorgt bin, wäre ich im Kopf nicht in Ordnung"

Als Schriftsteller machte Hardy Krüger sich ebenfalls einen Namen. "Eine Farm in Afrika", ein Kinderbuch mit dem Titel "Sawimbula" oder "Wer stehend stirbt, lebt länger" gehören zu seinen Arbeiten. Bekannt wurde vor allem sein autobiographischer Roman "Junge Unrast". Insgesamt hat er fast 20 Werke veröffentlicht. 2016 kam das Buch "Was das Leben sich erlaubt" heraus. Darin vergegenwärtigt sich Krüger seine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend. Zuletzt erschien 2018 die Erzählsammlung "Ein Buch von Tod und Liebe".

Immer wieder rief Krüger zum Kampf gegen den Rechtsextremismus auf. "Früher hieß es: 'Juden raus. Juden sind unser Unglück'. Heute heißt es: "Muslime raus. Muslime sind unser Unglück'", sagte er 2015 in Anbetracht der Flüchtlingskrise. "Wenn ich da nicht besorgt bin, dann wäre ich im Kopf nicht in Ordnung", so Krüger damals weiter. 2013 gründete er mit Klaus Bednarz, Hark Bohm und Dieter Hallervorden die Initiative "Gemeinsam gegen rechte Gewalt".

2001: Hardy Krüger mit seinem Sohn Hardy Krüger jr. (Quelle: imago images)



Aus der zweiten Ehe Krügers mit der italienischen Malerin Francesca Marrazi stammen die Kinder Malaika und der Schauspieler Hardy Krüger Jr., zu dem er ein schwieriges Verhältnis hatte. Seine Tochter Christiane aus der früheren Ehe mit der Schauspielerin Renate Densow wurde ebenfalls Schauspielerin. 1978 heiratete Krüger die US-Amerikanerin Anita Park.