Von "Ein Mann und eine Frau" zu "Die schönsten Jahre eines Lebens"

Erst 2019 war der Schauspieler noch in "Die schönsten Jahre eines Lebens" von Claude Lelouch zu sehen gewesen. Der Film knĂŒpfte an den legendĂ€ren Klassiker "Ein Mann und eine Frau" von 1966 an. Das Melodrama etablierte Trintignant einst auch in der Welt des Kinos. Darin verkörpert er einen Rennfahrer, der sich in eine verwitwete Frau verliebt, gespielt von Anouk AimĂ©e. Über 50 Jahre spĂ€ter fĂŒhrte Lelouch das Duo in "Die schönsten Jahre eines Lebens" an die frĂŒheren SchauplĂ€tze zurĂŒck.