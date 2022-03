Laut ADAC

Dieselpreis überholt Benzinpreis

07.03.2022, 12:15 Uhr | jb, dpa

Die Spritpreise in Deutschland steigen weiterhin stark an. Mit welchen Preisen für Benzin und Diesel Autofahrer aktuell rechnen müssen und ob sich die Situation noch verschlimmern wird.

Diesel ist teurer als Benzin: Bundesweit kostete ein Liter Super E10 am Sonntag im Durchschnitt 1,965 Euro, wie der ADAC am Montag mitteilte. Das sei eine Erhöhung des Spritpreises um bis zu 15 Prozent. Diesel war sogar noch zwei Cent teurer als Super und stieg auf 1,984 Euro – der Preis für den Kraftstoff stieg somit um 16 Prozent an.



Auch der Rohölkurs steigt weiterhin und liegt aktuell bei über 105 Dollar je Barrel. Es wird erwartet, dass der Preis in kürzester Zeit auf mindestens bis zu 110 Dollar pro Barrel steigen wird.

Spritpreise steigen weiter

Grund für die stark steigenden Sprit- und auch Rohölpreise ist vor allem der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, so der ADAC in seiner Pressemitteilung. Aber auch die damit einhergehenden Befürchtungen um Lieferausfälle treibt den Preisanstieg an den Zahpfsäulen weiterhin stark an.



Mit sinkenden Preisen an der Tankstelle können Autofahrer vorerst nicht rechnen, heißt es weiter. Der Club geht sogar davon aus, dass die Spritpreise weiter steigen werden.

Der ADAC rät Autofahrern