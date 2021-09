Nach Problemen

Bundesweite Notrufstörung behoben

29.09.2021, 14:17 Uhr | AFP, dpa, jnm

In zahlreichen Regionen Deutschlands waren die Notrufnummern am Mittwoch gestört. Mittlerweile ist der Fehler behoben.

In vielen Regionen Deutschlands ist es am Mittwoch zu Störungen bei den Notrufnummern 110 und 112 gekommen. Die Nummern waren etwa in Magdeburg, Regensburg und Kassel sowie den jeweils umliegenden Landkreisen aus dem Mobilfunknetz nicht erreichbar, wie der Katastrophenschutz mitteilte.

Twitter-Nutzer meldeten unter anderem auch Störungen aus Wiesbaden, Paderborn, Aachen und anderen Orten.



Eine Sprecherin der Deutschen Telekom sagte der t-online-Redaktion zunächst, dass das Problem bekannt und das Problem mittlerweile behoben sei. Dies wird auch aus den betroffenen Regionen bestätigt:

Telekom: Fehler nur bei Anrufen aus Mobilfunknetz

Laut Aussage der Telekom habe die Ursache des Fehlers in einer bundesweiten Störung im Mobilfunk und Festnetz gelegen. Das Problem mit Notrufnummern sei aber nur bei abgehenden Anrufen aus dem Mobilfunk ins Festnetz aufgetreten.

"Durch diese Störung waren demnach auch einige Leitstellen betroffen (bei Anruf aus dem Mobilfunknetz)", schreibt die Telekom in einer E-Mail. Über das Festnetz sei die Notrufnummer allerdings stets erreichbar gewesen. Details zum Fehler könne man nicht liefern – die Ausfalldauer habe etwa 30 bis 40 Minuten betragen.

Bürger, die von einem Ausfall der Notrufnummern betroffen sind, sollten sich zunächst in den Medien, etwa dem Lokalradio, über Alternativen informieren. Dazu rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Außerdem sind aktuelle Informationen und Hinweise zu Gefahrensituationen im Internet auf der Website warnung.bund.de zu finden.