"Trumps Hass wird jetzt unkontrollierbar"

Pro

Rauswurf verhindert Radikalisierung

Wie geht man mit jemandem um, der sich wiederholt daneben benimmt? Man wirft ihn raus. So einfach ist das.

Deplatforming nennt man das im Fall der sozialen Medien. Und es wirkt. Das zeigt nicht nur eine kürzlich veröffentlichte Studie zum Umgang mit rechtsextremen Netzwerken, sondern auch die Erfahrung im echten Leben. Sobald man die Schreihälse und Störenfriede aus den Klassenzimmern, Plenarsälen und Online-Kommentarspalten entfernt, wird die Debatte nicht nur deutlich sachlicher – sie wird überhaupt erst wieder möglich.

Trumps Twitter-Bann war notwendig und längst überfällig. Natürlich werden er und seine Anhänger nicht aufhören zu zetern. Sollen sie ruhig machen, aber bitte nicht mehr in virtuellen Räumen, in denen sich Menschen zivilisiert unterhalten wollen.

Das Internet ist groß und bietet Platz für jede noch so abseitige Meinung. Und ja, auch das gibt Anlass zur Sorge. Die "Trumpisten" können auf andere Plattformen ausweichen und dort ihre Verschwörungen weiterspinnen. Das sollte man im Blick behalten. In den unbewachten Randzonen des Internets braut sich oft Gefährliches zusammen. Dort regiert das Chaos, das Abseitige und Extreme. Das ist keine Welt, in der sich die konservative Mitte wohlfühlt. Dort geht nur hin, wer schon radikalisiert ist.

Diese Radikalisierung wiederum lässt sich nur im Mainstream verhindern. Sobald Facebook, Twitter und YouTube klare Grenzen aufzeigen, setzt ein Dominoeffekt ein. Google, Apple, Twitch – alle haben ihre Konsequenzen aus den Ereignissen vom Mittwoch gezogen. Es geht darum, dem Hass den Nährboden zu entziehen. Dafür braucht es aber auch eine starke Zivilgesellschaft. Aufrechte Bürger, die Verstöße an Betreiber und Behörden melden, Täter bloßstellen, Opfern beistehen und den Hetzern klarmachen: Ihr seid hier nicht erwünscht!

Und was Trump angeht: Ohne das Megafon der sozialen Medien schrumpft seine Stimme zu dem zusammen, was sie schon immer war – das verzweifelte, wahnwitzige, einsame Geschrei einer Minderheit. Hoffentlich muss sich das bald niemand mehr anhören.