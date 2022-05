USA: Kostenloses Highspeed-Internet für Millionen Haushalte

Aktualisiert am 10.05.2022 - 12:02 Uhr

Zugang zum Internet ist heute Grundbedingung, um gesellschaftlich partizipieren zu können. In den USA sollen Geringverdiener deshalb jetzt kostenlose Internetzugänge erhalten.

US-Präsident Joe Biden will Millionen Haushalten mit geringem Einkommen Zugang zu kostenfreiem, schnellem Internet ermöglichen. Hochgeschwindigkeitsinternet sei "kein Luxus mehr, es ist eine Notwendigkeit" – ähnlich wie das Telefon zu Zeiten seines Großvaters, sagte Biden am Montag in Washington.