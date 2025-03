Kritik am MSCI World? Diese ETF-Alternativen gibt"s

Anlegen an der Börse

Aktualisiert am 17.03.2025 - 17:28 Uhr

Aktualisiert am 17.03.2025 - 17:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der beliebteste ETF der Deutschen besteht zu drei Vierteln aus US-Aktien. Das bringt ihm immer mal wieder Kritik ein. Ob berechtigt oder unberechtigt: So können Sie Ihr Portfolio dezent umbauen.

Schwankungen sind am Aktienmarkt völlig normal: Wer auf fulminante Kursgewinne hofft, muss auch Rücksetzer verkraften können. Zuletzt waren insbesondere US-Aktien unter Druck geraten - was viele deutsche Anlegerinnen und Anleger auch in ihren Depots zu spüren bekamen. Denn börsengehandelte Indexfonds (ETF) auf den MSCI World, mit seinen rund 75 Prozent US-Anteil, sind der Deutschen Lieblinge.