Donald Trump versprach den Amerikanern einen beispiellosen Wirtschaftsboom. Weniger Steuern für Unternehmen, mehr Geld für Bürger, florierende Börsen – so lautete sein Erfolgsrezept. "Make America great again" sollte nicht nur ein Slogan sein, sondern ein wirtschaftlicher Quantensprung. Doch kaum zwei Monate nach seinem Amtsantritt zeigt sich ein anderes Bild: Ernüchterung macht sich breit.

Die großen US-Indizes – Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq – sind abgestürzt, stehen jetzt sogar tiefer als vor der Wahl. Trumps Wirtschaftspolitik scheint ins Leere zu laufen. Doch was bedeutet das für Anleger in Deutschland? Viele misstrauten von Anfang an Trumps Versprechungen und hielten sich von US-Aktien fern.