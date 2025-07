Die SPD sackt in Umfragen weiter ab. Die Union legt leicht zu, so wie ihr Kanzler. Derweil ist eine Mehrheitfür die Rückkehr zur Wehrpflicht.

Die SPD fällt im ARD-"Deutschlandtrend" auf 13 Prozent. Der am Donnerstag veröffentlichten Umfrage zufolge sind das zwei Punkte weniger im Vergleich zur vergangenen Erhebung Anfang Juni. So schwach war die SPD im "Deutschlandtrend" zuletzt im Januar 2020. Die Unruhe der vergangenen Tage und die Debatte um die von Parteichef und Finanzminister Lars Klingbeil verhinderte Stromsteuer für private Haushalte trifft die Sozialdemokraten.

Merz legt zu, Pistorius bleibt an der Spitze

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kann erneut leicht an Vertrauen zulegen: Aktuell sind 42 Prozent mit seiner Arbeit sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden (plus drei Punkte im Vergleich zum Juni). Gleichzeitig bleibt eine Mehrheit von 53 Prozent weniger bis gar nicht zufrieden mit seiner Arbeit.

Mehrheit für Wehrpflicht

Sechs von zehn Deutschen oder 60 Prozent sind der Meinung, dass es in Deutschland alles in allem eher ungerecht zugeht. 33 Prozent finden, dass es eher gerecht zugeht. Als Gründe für dieses Ungerechtigkeitsempfinden wird demnach bei offener Abfrage am häufigsten die Schere zwischen Arm und Reich genannt – 22 Prozent äußerten sich so. 13 Prozent führten die Steuer- und Abgabenbelastung an, ebenso viele den nach ihrer Meinung zu geringen Abstand zwischen Lohn- und Sozialleistungsniveaus.