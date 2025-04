Viele Menschen möchten ihr Geld sinnvoll anlegen, aber der Einstieg in die Welt der ETFs wirkt oft kompliziert. Depot, Sparplan, Kennnummer – was genau braucht man eigentlich, um loszulegen? Diese Checkliste zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Einstieg in den ETF-Handel vorbereiten.

Warum braucht man ein Depot – und was genau ist ein ETF-Sparplan?

ETFs, also Exchange Traded Funds, sind eine einfache Möglichkeit, breit gestreut in den Aktienmarkt zu investieren. Wer nicht auf einzelne Unternehmen setzen möchte, sondern lieber das Risiko verteilen will, findet in ETFs ein passendes Instrument: Diese Fonds bilden die Entwicklung ganzer Indizes ab – etwa des Dax oder des Weltaktienindex MSCI World.