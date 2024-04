Preisschilder im Discounter – Filialleiter löst Debatte aus

Der Filialleiter bekräftigt in seinem Video: "Bei Lidl sind die Preisschilder nicht unten drunter, sondern oben drüber. So sollte es auch sein". Dabei greift er auch die Konkurrenz an: Bei Aldi sei das anders. Die anderen Discounter wollten womöglich Geld sparen, in dem sie keine Leisten mit Preisen über den Regalen aufhängen, scherzt er in dem Video. "Wie soll das denn in der letzten Reihe sein? Kleben wir das Preisschild dann auf den Boden? Macht total keinen Sinn!"