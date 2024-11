Das EBITDA ist ein Teilergebnis in der Erfolgsermittlung. (Quelle: xStuardessa_1x via imago-images./imago)

EBITDA – das ist damit gemeint

EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) ist ein zentraler Begriff in der Gewinnrechnung. Übersetzt steht EBITDA für das Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände. Es kann auch als operatives Ergebnis bezeichnet werden, also das Ergebnis der Haupttätigkeit eines Unternehmens. Das EBITDA ist ein Teilergebnis in der Erfolgsermittlung.