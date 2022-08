Rente beantragen: So stellen Sie den Rentenantrag

Renteneintritt Ihr Renteneintrittsalter ist der Zeitpunkt, wenn Sie tatsächlich in Rente gehen. Das Rentenalter ist aber nicht mit der Regelaltersgrenze gleichzusetzen. Das ist der Zeitpunkt, ab dem Sie ohne Abschläge in Rente gehen können. Für alle ab 1964 Geborenen gilt die etwa eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren.

Welche Unterlagen benötige ich?

Prüfen Sie auch, ob Ihr Versicherungsverlauf vollständig ist. Der Verlauf zeigt an, wie viel Sie bis zu zum Zeitpunkt des Antrags in die gesetzliche Rente eingezahlt haben. Sie sollten deshalb Nachweise über Zeiten, in denen Sie arbeitslos oder schwer erkrankt waren, ebenfalls mit dem Rentenantrag einreichen. Denn alle Angaben, die Sie machen, fließen in den sogenannten Rentenbescheid hinein.