Persönliche Ziffern Wo finde ich meine Steuer-ID?

Von Sabrina Manthey , Mauritius Kloft Aktualisiert am 16.09.2025 - 07:23 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Rentnerin macht eine Steuererklärung: Die Steuer-ID ist dafür wichtig. (Quelle: Christin Klose/dpa-tmn)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Jeder deutsche Bürger besitzt eine persönliche Identifikationsnummer, die Steuer-ID. Doch warum eigentlich? Was bringt die ID genau?

Es gibt im Leben wenige Konstanten – eine davon ist die persönliche Steueridentifikationsnummer, auch vereinfacht Steuer-ID genannt. Jeder Bundesbürger hat eine solche Nummer, sie dient dem Abgleich von Steuerdaten zwischen Behörden.

Aus den beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hinterlegten Daten ergibt sich eine unverwechselbare Identifikationsnummer, die erst spätestens 20 Jahre nach dem Tod erlischt. Voraussetzung für die Vergabe der Steuer-ID ist ein fester Wohnsitz innerhalb Deutschlands.

Die Steuer-ID sollten Sie jedoch nicht mit der Steuernummer verwechseln. Aber was ist der Unterschied zwischen beiden Nummern? Wofür brauche ich eine Steuer-ID? Und wo finde ich sie? t-online gibt Ihnen einen Überblick.

Was ist die Steueridentifikationsnummer?

Die Steueridentifikationsnummer, in § 139b Abs. 3 Abgabenordnung (AO) geregelt, wird bereits bei der Geburt vergeben und ist ein Leben lang gültig. Die individuelle Steuerkennung soll sicherstellen, dass steuerbezogene Daten immer derselben Person zugeordnet werden.

Das heißt, egal ob Heirat, Namensänderung, Scheidung oder der Umzug in eine andere Stadt – die Steueridentifikationsnummer bleibt. Gespeichert wird sie beim Bundeszentralamt für Steuern – dort unter der Bezeichnung "Persönliche Identifikationsnummer". Abgekürzt wird sie unter anderem als TIN (Tax Identification Number), als Steuer-Idnr. oder einfach als Steuer-ID.

Gut zu wissen Zu der Steueridentifikationsnummer werden alle persönlichen Angaben gespeichert, also Name(n), Anschrift(en), Geschlecht, Geburtstag und -ort sowie das zuständige Finanzamt.

Steuern zahlen: Wann sich ein Wechsel der Steuerklasse lohnt

Wo finde ich die Steuer-ID?

Die Steueridentifikationsnummer bekommt jede in Deutschland gemeldete Person vom Bundeszentralamt für Steuern zugeschickt. Sie finden Sie also auf dem Schreiben des BZSt.

Doch nicht nur dort steht die Steuer-ID. Sie können die Nummer auch auf der Lohnsteuerbescheinigung, einem Schreiben Ihres Finanzamtes oder dem Einkommensteuerbescheid finden.

Wichtig: Die Steuer-ID sollten Sie nicht mit der eTIN verwechseln, die ebenfalls auf der Lohnsteuerbescheinigung steht. Die eTIN dient dem Arbeitgeber zur Übermittlung der Lohndaten an das Finanzamt.

Wozu brauche ich die Steuer-ID?

Die Steuer-ID soll die Bearbeitung von Steuerdaten vereinfachen, ohne dass personenbezogene Daten abgerufen werden müssen. Sie vereinfacht den Schriftverkehr mit den Finanzbehörden, ermöglicht das Verarbeiten der elektronischen Steuererklärung sowie elektronischer Steuerbelege.