So viel Geld müssten Sie jetzt auf dem Konto haben

Wie viel Geld müsste ich mit 50 Jahren auf dem Konto haben?

50-Jährige verfügen in Deutschland über ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 53.720 Euro im Jahr. Monatlich gehen auf ihrem Konto also etwa 2.717 Euro netto ein.

Legen Sie nun monatlich 10 Prozent des Nettogehalts zur Seite, könnten Sie bis zum Renteneintritt mit 67 Jahren noch 55.000 Euro ansparen, wenn Sie dafür keine Zinsen bekommen – also besagte 135.000 Euro zu wenig, um die Rentenlücke auszugleichen. Was Sie tun können, um mehr aus Ihrem Geld zu machen, statt es nur unverzinst zu sparen, lesen Sie im letzten Abschnitt.

Wie viel Geld müsste ich mit 60 Jahren auf dem Konto haben?

Sparen Sie bis zum Renteneintritt jeden Monat 10 Prozent Ihres Nettogehalts, haben Sie am Ende 23.000 Euro angespart, wenn Sie dafür keine Zinsen bekommen – also 160.000 Euro zu wenig, um so weiter leben zu können wie bisher (183.000 Euro - 23.000 Euro = 160.000 Euro). Was Sie tun können, um mehr aus Ihrem Geld zu machen, statt es nur unverzinst zu sparen, lesen Sie im nächsten Abschnitt.