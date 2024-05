So viel Geld sollten Sie jeden Monat zur Seite legen

Private Haushalte haben sie, aber auch ganze Volkswirtschaften: die Sparquote. Was damit gemeint ist, wie Sie sie berechnen und wofür sie überhaupt gut ist.

Quoten begegnen Ihnen überall: bei der Wette auf Ihre liebste Fußballmannschaft, als Einschaltquote beim Fernsehen, als politische Forderung nach mehr Frauen in Vorständen – oder eben beim Sparen.

Aber was genau ist die Sparquote eigentlich? Gibt es dafür eine Formel? Und was wäre eine gute Höhe? Wir erklären Ihnen, warum Sie Ihre Sparquote kennen sollten und was Sie tun können, wenn sie noch ausbaufähig ist.