Post vom Inkassobüro? So erkennen Sie Abzocker

Dieser Inkassodienstleister leitet dann ein sogenanntes Inkassoverfahren ein, das Sie auch etwas kostet (siehe unten): Das Büro prüft die Forderungen gegen Sie und schickt Ihnen ein entsprechendes Inkassoschreiben.

Sollte dies korrekt sein, und Sie haben die Forderungen noch nicht gezahlt, sollten Sie dies spätestens nun tun (siehe unten). Denn der nächste Schritt ist ein gerichtlicher Mahnbescheid. In diesem Fall müssen Sie auch mit einem negativen Eintrag bei einer Auskunftei wie der Schufa rechnen.

Gut zu wissen: Während des Inkassoverfahrens ist Ihr erster Ansprechpartner nicht mehr das ursprüngliche Unternehmen selbst, sondern das Inkassobüro. Das heißt, wenn Sie Fragen zu den Forderungen haben, müssen Sie sich an das Inkassounternehmen wenden. Auch die Überweisung der Rechnung geht ans Inkassobüro.

Es kann allerdings sein, dass Forderungen des Inkassounternehmens unberechtigt sind, oder gar das Inkassoschreiben gefälscht ist. Das können Sie leicht überprüfen (siehe unten).

Wie kann ich prüfen, ob ein Inkassoschreiben echt ist?

Sollten Sie ein Schreiben eines Inkassounternehmens erhalten, verfallen Sie nicht in Panik. Zunächst sollten Sie prüfen, ob es sich um eine berechtigte Forderung handelt. Womöglich erinnern Sie sich durch das Inkassoschreiben wieder an Ihren Kauf – und an die Rechnung.

Doch es kann auch sein, dass Sie für den Online-Einkauf keine Abbuchungsbestätigung erhalten haben. In diesem Fall sollten Sie Ihre Kontoauszüge kontrollieren. Möglich ist etwa, dass man sich zum Beispiel beim Bezahlen per Lastschrift bei der Eingabe der Kontonummer vertippt hat. Ist aber alles korrekt, müssen Sie die Forderung nicht begleichen (siehe unten).

So checken Sie einen Inkassobrief

Stellen Sie aber fest, dass es sich nicht um eine berechtigte Forderung handelt, stammt das Schreiben höchstwahrscheinlich von Betrügern. Folgende Indizien sprechen dafür:

Angaben im Briefkopf: Betrüger nutzen oftmals die Identität seriöser, registrierter Unternehmen – sie verwenden dann zum Beispiel deren Logo oder Firmennamen. Kontrollieren Sie, ob die Angaben im Briefkopf mit dem Rest des Briefes übereinstimmen.

Betrüger nutzen oftmals die Identität seriöser, registrierter Unternehmen – sie verwenden dann zum Beispiel deren Logo oder Firmennamen. Kontrollieren Sie, ob die Angaben im Briefkopf mit dem Rest des Briefes übereinstimmen. Bankverbindung: Überprüfen Sie die Bankverbindung, auf die Sie das Geld überweisen sollen. Bei den ersten zwei Buchstaben sollte ein "DE" für Deutschland stehen. Verweist die Bankverbindung ins Ausland, spricht das oft dafür, dass es sich um einen unseriösen Absender handelt.

Überprüfen Sie die Bankverbindung, auf die Sie das Geld überweisen sollen. Bei den ersten zwei Buchstaben sollte ein "DE" für Deutschland stehen. Verweist die Bankverbindung ins Ausland, spricht das oft dafür, dass es sich um einen unseriösen Absender handelt. Formulierungen: Inkassobüros unterliegen bestimmten Informationspflichten. Laut Gesetzgeber müssen sie bereits im ersten Mahnschreiben genaue Angaben zur Forderung machen. Sie müssen etwa den Grund, die genaue Höhe sowie die Zinsen und den Namen sowie die Anschrift des Inkassobüros nennen. Finden sich solche Angaben nicht, ist das Schreiben wahrscheinlich nicht echt. Inkassobüros dürfen auch etwa nicht mit einem negativen Schufa-Eintrag, der Polizei oder dem Gericht drohen.

Inkassobüros unterliegen bestimmten Informationspflichten. Laut Gesetzgeber müssen sie bereits im ersten Mahnschreiben genaue Angaben zur Forderung machen. Sie müssen etwa den Grund, die genaue Höhe sowie die Zinsen und den Namen sowie die Anschrift des Inkassobüros nennen. Finden sich solche Angaben nicht, ist das Schreiben wahrscheinlich nicht echt. Inkassobüros dürfen auch etwa nicht mit einem negativen Schufa-Eintrag, der Polizei oder dem Gericht drohen. Rechtschreibfehler: Finden sich in dem Inkassoschreiben offensichtliche Rechtschreibfehler oder Ihr Name ist falsch geschrieben, spricht das ebenfalls für einen Betrug.

Gut zu wissen: Auch per E-Mail und SMS können Inkassoschreiben hereinkommen. Erhalten Sie aber keinen zusätzlichen Brief mit der gleichen Aufforderung, sollten Sie skeptisch sein – und die Forderungen nach den obengenannten Kriterien kontrollieren.

Wer sich unsicher ist, kann direkt bei dem Inkassobüro nachfragen. Seriöse Dienstleister werden den Zahlungsanspruch des Gläubigers klar und deutlich darlegen.

Tipp: Sie können sich auch an die Verbraucherzentrale Ihres Bundeslandes wenden. Oder nutzen Sie gleich den Inkasso-Check der Verbraucherzentrale. Diesen finden Sie hier. Zudem hat die Verbraucherzentrale Brandenburg eine Liste von Fake-Inkassofirmen zusammengestellt. Sie finden diese hier.

Was mache ich bei einem falschen Inkassobrief?

Erhalten Verbraucher eine Spam-E-Mail oder eine falsche Mahnung, sollten sie nicht direkt darauf antworten. "Bemerken Betrüger, dass da jemand reagiert, lassen sie am Ende nie locker", warnt Marco Weber vom Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU).

Besser ist es, den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen – "damit die Behörden mit der Macht des Gesetzes dagegen vorgehen können", so Weber.

Das heißt: Im Zweifel den Brief oder die Mail einfach ignorieren. Nichtstun ist in diesem Fall besser als den Betrügern zu schreiben.

Bei unberechtigten Forderung schriftlich widersprechen

Es kann sein, dass sich zwar die Firma als seriös herausstellt, aber die Forderung unberechtigt ist – etwa weil Sie den Betrag bereits überwiesen haben oder ein Vertrag unrechtmäßig zustande gekommen ist. Das kann passieren, wenn Sie am Telefon an der falschen Stelle "ja" gesagt oder im Internet an der falschen Stelle geklickt haben.

In diesem Fall sollten Sie gegenüber dem angeblichen Gläubiger der Forderung schriftlich widersprechen: Schicken Sie ihm einen Brief, und erklären Sie, warum die Forderungen unrechtmäßig sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Verbraucherzentrale oder einen Anwalt. Nichtstun ist hier keine Option.

Was Sie bei berechtigten Forderungen tun sollten

Berechtigte Forderungen sollten Betroffene hingegen nicht ignorieren. Sonst können sich die Kosten summieren.