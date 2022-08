KVdR KVdR Freiwillig Freiwillig Beitragspflicht Beitragssatz Beitragspflicht Beitragssatz Gesetzliche Rente Ja 7,3 Prozent Ja 7,3 Prozent Versorgungsbezüge Ja 14,6 Prozent Ja 14,6 Prozent Erwerbseinkommen Ja 14,6 Prozent Ja je nach Höhe: 14 oder 14,6 Prozent Miteinnahmen, Zinsen, Dividenden, private Rente Nein – Ja 14 Prozent

Vergessen Sie dabei nicht: Mit den normalen Beitragssätzen ist es oft nicht getan – viele Krankenkassen erheben einen Zusatzbeitrag. Im Jahr 2021 liegt der Zusatzbeitrag im Schnitt bei 1,3 Prozent, im Jahr 2022 bleibt er ebenfalls auf diesem Niveau.

Bei manchen Kassen liegt der Satz auch deutlich höher. Rentner zahlen die Hälfte dieses Zusatzbeitrages, der prozentual auf ihre gesetzliche Rente berechnet wird.

Wichtig: Alle Beiträge werden nur bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze erhoben, die 2022 bei 58.050 Euro liegt.

Wie zahlen Rentner Krankenversicherung?

Rentner, die in die Krankenversicherung der Rentner kommen, also pflichtversichert sind, müssen sich um die Zahlung an die Krankenkasse nicht kümmern. Bei ihnen werden die Beiträge automatisch von der Rentenversicherung an die Krankenversicherung überwiesen – der Rentenbetrag also entsprechend gekürzt.

Anders verhält es sich bei freiwillig Versicherten. Diese müssen ihre Krankenkassenbeiträge selbst entrichten. Wichtig: Freiwillig versicherte Rentner müssen deshalb den Zuschuss auf die Hälfte der Krankenkassenbeiträge bei der Rentenversicherung beantragen. Dieser Zuschuss wird dann gemeinsam mit der Rente ausbezahlt.

Wann bin ich in der Rente krankenversicherungspflichtig?

Pflichtversichert in der Krankenversicherung der Rentner sind alle, die eine Rente beantragt haben und in der zweiten Hälfte ihres Berufslebens zu 90 Prozent in der gesetzlichen Krankenversicherung waren. Ist das nicht gegeben, so werden dennoch pro Kind drei Jahre angerechnet – sodass die Versicherungspflicht trotzdem eintreten kann.

Wer kann sich von der Krankenversicherungspflicht befreien lassen?

Es kann passieren, dass auch privat Versicherte die Vorversicherungszeit für die gesetzliche Krankenversicherung erfüllen – etwa aufgrund der Anzahl der Kinder oder wegen der Vorversicherungszeiten eines verstorbenen Ehegatten.

In einem solchen Fall bekommt der Rentenantragsteller die Information, dass er oder sie die Vorversicherungszeiten für die gesetzliche Krankenversicherung erfüllt und somit in die gesetzliche Krankenversicherung der Rentner kommt. Wer das nicht möchte, hat drei Monate Zeit, um sich von der Versicherungspflicht zu befreien und in der privaten Krankenversicherung zu verbleiben.

Von der Versicherungspflicht befreien lassen können Sie sich außerdem, wenn Sie etwa als ehemaliger Beamter Anspruch auf Beihilfe haben. Doch Vorsicht: Ein solcher Schritt sollte stets gut überlegt sein, da ein Wiedereintritt in die Krankenversicherung der Rentner später nur schwer möglich ist.

Was gilt für Rentner, die nebenberuflich arbeiten?

Wenn Sie Ihre Rente mit einem Nebenberuf aufbessern, kann das Auswirkungen auf Ihre Krankenversicherung der Rentner haben. Hier kommt es darauf an, wie viel Sie verdienen – und ob Sie angestellt oder selbstständig sind. In jedem Fall sollten Sie den Nebenjob Ihrer Krankenkasse melden. Ein Überblick:

Minijob: Wenn Sie einen 450-Euro-Job neben der Rente haben, hat das keine Auswirkungen auf die Krankenversicherung der Rentner. Ein Minijob an sich ist sozialversicherungsfrei. Lesen Sie hier mehr dazu.

Wenn Sie einen 450-Euro-Job neben der Rente haben, hat das keine Auswirkungen auf die Krankenversicherung der Rentner. Ein Minijob an sich ist sozialversicherungsfrei. Lesen Sie hier mehr dazu. Mehr als 450 Euro im Monat: Verdienen Sie oberhalb der Minijobgrenzen müssen Sie für das Gehalt Beiträge an die Krankenversicherung zahlen; Sie werden versicherungspflichtig.

Verdienen Sie oberhalb der Minijobgrenzen müssen Sie für das Gehalt Beiträge an die Krankenversicherung zahlen; Sie werden versicherungspflichtig. Selbstständiger: Arbeiten Sie neben der Rente noch selbstständig, müssen Sie daraus Beiträge zur Krankenversicherung zahlen. Sie bleiben jedoch pflichtversichert in der KVdR, solange es sich um eine nebenberufliche Tätigkeit handelt. Wenn Sie hauptberuflich selbstständig sind, werden Sie als Freiberufler freiwillig versichert (siehe oben).

Kann ich als Rentner noch in die GKV zurückwechseln?

Grundsätzlich ist es schwierig, erst im Rentenalter in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Damit ein Wechsel möglich ist, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. So müssen Sie in der zweiten Hälfte Ihres Erwerbslebens mindestens 90 Prozent der Zeit in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sein.