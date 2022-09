Wie beantrage ich eine steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung?

Sobald beides vorliegt, schickt Ihnen das Finanzamt ohne Ihr Zutun eine Zahlungsaufforderung für die Grunderwerbssteuer . Haben Sie die Steuerschuld beglichen, erstellt Ihnen das Finanzamt automatisch die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Sie müssen sie in diesem Fall also nicht selbst beantragen.

Was kostet eine Unbedenklichkeitsbescheinigung?

Besteht hingegen Gebührenpflicht kostet die steuerliche Bescheinigung vom Finanzamt in der Regel zwischen 5 und 20 Euro. In Berlin zahlen Antragsteller beispielsweise 17,90 Euro, in Köln 15 Euro und in München und Düsseldorf 10 Euro. Besonders günstig ist die Bescheinigung in Steuersachen in Frankfurt und Hamburg: Dort kostet sie gar nichts.