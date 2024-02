Die höheren Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenversicherung kommen jetzt auch bei Rentnern an. Was Sie tun können, um den Kostenanstieg zu dämpfen.

Sonderkündigungsrecht nutzen

Das gilt für einen Standardrentner

Beitragsänderungen in der gesetzlichen Krankenversicherung werden für versicherungspflichtige Rentner wegen gesetzlicher Vorgaben immer erst zwei Monate später berücksichtigt. Das gilt sowohl für Senkungen als auch für Erhöhungen. Der geänderte Beitrag wird Betroffenen nur mit dem Kontoauszug ihrer Bank mitgeteilt. Einen schriftlichen Bescheid gibt es nur in Ausnahmefällen, etwa wenn Rentenberechtigter und Kontoinhaber nicht identisch sind.

Laut der Deutschen Rentenversicherung liegt die sogenannte Standardrente – auch Eckrente genannt – in Westdeutschland bei 1.620,90 Euro und in den ostdeutschen Bundesländern bei 1.598,40 Euro monatlich. So viel erhält ein Ruheständler, der 45 Jahre in die Rentenkassen eingezahlt und immer durchschnittlich verdient hat.