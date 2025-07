Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj nennt Termin für direkte Gespräche mit Russland

Von t-online Aktualisiert am 21.07.2025 - 20:21 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: "Es ist allen klar, dass wirklich effektive Gespräche nur auf der Ebene der nationalen Führer stattfinden können."

Am Mittwoch wollen Moskau und Kiew wieder direkte Gespräche führen. Transparency International kritisiert Selenskyj. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 21. Juli

Direkte Gespräche mit Russland: Selenskyj nennt Termin

Die dritte Runde direkter Gespräche zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation in Istanbul wird am 23. Juli stattfinden. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. Die letzte Gesprächsrunde fand am 2. Juni in Istanbul statt, nachdem die Gespräche am 16. Mai nach jahrelanger Unterbrechung wieder aufgenommen worden waren.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass sich das Treffen auf drei Hauptthemen konzentrieren werde: die Rückkehr der Kriegsgefangenen, die Rückführung entführter ukrainischer Kinder und die Vorbereitungen für einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs.

"Die Agenda unserer Seite ist klar", schrieb Selenskyj auf der Plattform X. "Es ist allen klar, dass wirklich effektive Gespräche nur auf der Ebene der nationalen Führer stattfinden können." Zuvor hatte Selenskyj bereits klargestellt, dass es bei den Gesprächen in Istanbul weder um einen Waffenstillstand noch um eine Beendigung des Krieges gehen werde.

Kiew: Waffenstillstand kein Thema bei Treffen mit Russland

Gespräche über einen Waffenstillstand und die Beendigung des seit mehr als drei Jahren laufenden Kriegs stehen nach Vorstellungen Kiews nicht auf der Themenliste der nächsten Verhandlungsrunde mit Russland. Bei dem Treffen gehe es für Kiew zunächst darum, die Rückkehr eigener Kriegsgefangener und von Russland verschleppter Kinder in die Ukraine voranzutreiben und ein Treffen auf Präsidentenebene vorzubereiten, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen mit ukrainischen Diplomaten.

"Wir brauchen mehr Dynamik in den Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs", begründete Selenskyj sein Beharren auf einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. Resultate seien nur bei Gesprächen auf höchster Ebene zu erwarten, sagte der ukrainische Staatschef. Mitte Mai war Selenskyj bereits vergeblich in Erwartung eines Treffens mit Putin in die Türkei gereist.

Der Kreml hat bislang direkte Verhandlungen zwischen den Präsidenten mit der Begründung abgelehnt, dass solche Gespräche, um Ergebnisse zu bringen, gut vorbereitet sein müssten. Dazu seien zunächst auf unterer Ebene die nötigen Voraussetzungen zu schaffen.

Kiew geht gegen Korruptionsermittler vor

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Dutzende Razzien bei Ermittlern des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) vorgenommen. Diese hätten durch Exil-Ukrainer in Russland Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben, teilten die Behörden mit. Einem festgenommenen NABU-Ermittler wurden zudem Geschäfte mit Russland vorgeworfen. NABU-Ermittler sollen darüber hinaus mehreren ukrainischen Geschäftsleuten bei der Flucht aus dem Kriegsland geholfen haben. Anderen wurden wiederum Verkehrsunfälle zur Last gelegt.

In einer Stellungnahme informierte der NABU über mindestens 70 Hausdurchsuchungen, von denen nicht weniger als 15 Mitarbeiter der Behörde betroffen waren. NABU-Chef Semen Krywonos brach eine Dienstreise in Großbritannien ab. Der SBU führte ebenso Hausdurchsuchungen bei der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAP) durch. Deren Leiter Olexander Klymenko befand sich ebenfalls in Großbritannien. Der SBU stritt dabei Vorwürfe der Antikorruptionsbehörden ab, dass er bei den Razzien Zugriff auf Informationen aus Ermittlungsverfahren erlangt habe. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International schrieb in einer Erklärung von einem "Versuch der Demontage des Systems zur Korruptionsbekämpfung". Die versuchte Druckausübung auf die Antikorruptionsorgane sei unzulässig.