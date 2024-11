Der Tod eines geliebten Menschen ist für Hinterbliebene nicht nur emotional belastend, sondern wirft mitunter auch finanzielle Fragen auf. Eine davon: Was passiert eigentlich mit der Rente des Verstorbenen? Wir zeigen, welchen Anspruch Witwen, Witwer und Waisen haben und was aus der Rente wird, wenn es keine solchen Angehörigen gibt.

Witwen- und Witwerrente

Stirbt der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, gibt es in der gesetzlichen Rentenversicherung die Hinterbliebenenrente, auch Witwer- oder Witwenrente genannt. Der überlebende Partner erhält dann einen Teil der Rente des Verstorbenen. Voraussetzung ist, dass der Verstorbene mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat und die Ehe in der Regel länger als ein Jahr bestanden hat.