Witwenrente: Tabelle zeigt Hinzuverdienstgrenze 2025

Mit der angekündigten Rentenerhöhung für 2025 ist nun auch klar, welche neuen Freibeträge für die Witwenrente vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 gelten werden. Der Rentenwert erhöht sich um 3,74 Prozent und liegt künftig bei 40,79 Euro. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick, was das für die monatlichen Freibeträge bei der Witwenrente bedeutet:

Bis zu dieser Höhe an eigenem Einkommen wird Ihre Witwenrente also nicht gekürzt. Maßgeblich für die Berechnung ist immer das Einkommen aus dem vorangegangenen Steuerjahr – für die Freibeträge ab Juli 2025 also die Einkünfte aus dem Jahr 2024. Lesen Sie hier, welche Einkommen die Deutsche Rentenversicherung auf Ihre Witwenrente anrechnet.