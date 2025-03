Welche Jahrgänge dürfen noch vor 67 in Rente gehen?

Aktualisiert am 25.03.2025 - 16:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Regelaltersgrenze für die Rente steigt schrittweise auf 67 Jahre. Doch nicht alle müssen so lange arbeiten. Wer noch früher abschlagsfrei in Rente gehen kann – und welche Ausnahmen es gibt.

Das Renteneintrittsalter in Deutschland steigt seit Jahren schrittweise an. Wer heute in Rente gehen möchte, muss je nach Geburtsjahrgang länger arbeiten als frühere Generationen. Doch nicht alle sind von der Regelaltersgrenze von 67 Jahren betroffen.