Wer unliebsame Überraschungen vermeiden will, sollte sich rechtzeitig schlau machen. Wir erklären, ob ein Auslandsaufenthalt die Höhe Ihrer Rente beeinflusst, welche steuerlichen Aspekte Sie bedenken sollten und was Sie der Rentenversicherung mitteilen sollten.

Rente im Ausland: Was muss ich beachten?

Gleiches gilt in der Regel, wenn Sie dauerhaft in ein Land der Europäischen Union, nach Island, Liechtenstein, Norwegen oder in die Schweiz ziehen. Abzüge kann es allerdings geben, wenn Ihr deutscher Rentenanspruch zum Teil auch Zeiten umfasst, in denen Sie im Ausland gearbeitet haben. Lassen Sie sich dazu am besten vor einem Umzug bei der Deutschen Rentenversicherung beraten.