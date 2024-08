Früher in Betriebsrente: Lohnt sich das?

Auch Betriebsrenten, Riester- und Rürup-Renten sowie private Rentenversicherungen können vor Ihrem regulären Renteneintrittsalter beginnen. Was gilt und was sinnvoll ist.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Deutschland vorzeitig in gesetzliche Rente zu gehen: entweder ab 63 Jahren und mit Abschlägen, wenn Sie mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, oder abschlagsfrei zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze, wenn Sie sogar auf 45 Beitragsjahre kommen. Doch nicht nur die gesetzliche Rente kann früher anfangen. Auch eine private Altersvorsorge können Sie sich vorzeitig auszahlen lassen. Doch welche Bedingungen gelten dafür? Und lohnt sich das überhaupt?