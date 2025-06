Diese Summe bleibt ab 2025 von Ihrer Betriebsrente jedes Jahr steuerfrei. Da Sie 2024 erst im März die Betriebsrente erhalten haben, gilt hier noch nicht der volle Freibetrag, sondern nur 10/12 davon (für zehn Monate statt zwölf). 10/12 von 902,40 Euro ergibt 752 Euro. So viel von Ihrer Betriebsrente bleibt 2024 steuerfrei.

Egal, welche Betriebsrente Sie beziehen: Steuern fallen nur an, wenn Ihr gesamtes zu versteuerndes Einkommen über dem sogenannten Grundfreibetrag liegt. Dieser gilt für jeden Steuerzahler und liegt für 2025 bei 12.096 Euro.

Das gilt bei den Sozialabgaben

Auf Betriebsrenten werden auch Sozialabgaben, also Beiträge zur Krankenkasse und Pflegeversicherung, fällig. Allerdings gilt für alle in der gesetzlichen Krankenversicherung Pflichtversicherten seit dem Jahr 2020 ein monatlicher Freibetrag für Versorgungsbezüge, zu denen Betriebsrenten neben Ruhegeld, Witwen- oder Erwerbsminderungsrente gehören: 2025 beträgt dieser 187,50 Euro. Sie zahlen nur auf den Teil Ihrer Versorgungsbezüge Krankenversicherungsbeiträge, der diesen Betrag übersteigt.

Für die Pflegeversicherungsbeiträge ist der Freibetrag eine Freigrenze. Wer also eine Betriebsrente von mehr als 187,50 Euro bezieht, zahlt auf die gesamte Rente Pflegeversicherungsbeiträge. Wessen Betriebsrente geringer ist, der zahlt keine Pflegeversicherungsbeiträge. Der Freibetrag gilt darüber hinaus nicht für Rentner, die in der gesetzlichen Krankenkasse freiwillig versichert sind (vgl. Urteil des 12. Senat des Bundessozialgerichts vom 5.11.2024, Az. B 12 KR 9/23 R, B 12 KR 3/23 R, B 12 KR 11/23 R).

Besonderheit: Einmalauszahlung der Betriebsrente

Wurden Beiträge nach § 40b EStG a. F. pauschal steuerbefreit eingezahlt, lohnt sich das: Die Einmalzahlung ist steuerfrei. Wurden Beiträge bereits nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei eingezahlt, ist eine Einmalzahlung in der Rente dagegen voll steuerpflichtig.

Beziehen Sie Ihre Betriebsrente aus einer Unterstützungskasse oder als Direktzusage vom Arbeitgeber, können Sie bei der einmaligen Kapitalauszahlung die Fünftelregelung nutzen. Dann wird die Einmalzahlung bei der Steuer so behandelt, als wäre sie gleichmäßig auf die kommenden fünf Jahre verteilt. Das führt zu einer steuerlichen Entlastung.

Wie melde ich Sonderzulagen in der Ansparphase der betrieblichen Altersvorsorge?

Wo trage ich die Betriebsrente in der Steuererklärung ein?

Das kommt darauf an, für was für eine Art von Betriebsrente Sie sich entschieden haben. Für Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds gilt die Anlage R. Betriebsrenten aus Unterstützungskassen und Direktzusagen gelten hingegen als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, genauer: als steuerbegünstigte Versorgungsbezüge, und gehören in die Anlage N.