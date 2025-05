Lebensversicherungen gelten als solide Bausteine für die Altersvorsorge. Viele Menschen verlassen sich darauf, dass ihr Erspartes sicher wächst. Doch in Zeiten niedriger Zinsen fragen sich viele: Was garantiert mir meine Versicherung eigentlich noch? Der Garantiezins spielt dabei eine entscheidende Rolle. Aber was genau steckt dahinter? Und welche Auswirkungen hat die jüngste Zinserhöhung ab 2025 für Versicherte?

Was ist der Garantiezins?

Wie wird der Garantiezins festgelegt?

Die Höhe des Garantiezinses wird in Deutschland von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium festgelegt. Grundlage dafür ist die durchschnittliche Rendite von langfristigen, sicheren Kapitalanlagen, vor allem deutschen Staatsanleihen. Diese Zinsen waren in den letzten Jahren sehr niedrig, weshalb auch der Garantiezins gesenkt wurde. Nun, da die Kapitalmarktzinsen wieder steigen, passt der Gesetzgeber den Höchstrechnungszins entsprechend an.