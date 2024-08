Vorsicht, Steuerfalle bei diesen Rentenzahlungen

Wer eine alte private Rentenversicherung besitzt, kann sich eigentlich glücklich schätzen. Doch in der Auszahlungsphase gibt es einen Haken.

Es könnte so einfach sein: Haben Sie Ihre Kapitallebensversicherung oder Ihre private Rentenversicherung vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen, profitieren Sie vermutlich nicht nur von vergleichsweise guten Konditionen, sondern zahlen unter bestimmten Bedingungen auch keine Steuern auf die Versicherungsleistung.

Finanzämter besteuern trotzdem

Entscheiden Sie sich zu Rentenbeginn gegen eine einmalige Kapitalauszahlung und für eine lebenslange monatliche Rente , erheben viele Finanzämter doch Einkommensteuer – auch wenn Sie alle genannten Kriterien für die Steuerfreiheit erfüllen. Für die Behörden sind diese Renten so wie bei Verträgen ab 2005 mit dem sogenannten Ertragsanteil als "sonstige Einkünfte" nach § 22 EStG zu versteuern. Ein Teil Ihrer privaten Rente wird also mit Ihrem persönlichen Einkommensteuersatz belegt.

Welcher Ertragsanteil für Sie gilt, richtet sich nach Ihrem Alter zu Beginn der Rentenauszahlung. So steht es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 1. Oktober 2009 (BStBl. 2009 I S. 1172 Rz. 19). Wer sich die private Zusatzrente zum Beispiel mit 63 Jahren auszahlen lässt, muss auf 20 Prozent davon Einkommensteuer zahlen. Allerdings hat der Bundesfinanzhof (BFH) bereits Mitte 2021 entschieden, dass lebenslange Rentenzahlungen aus begünstigten Altverträgen steuerlich genauso behandelt werden müssen wie eine einmalige Kapitalauszahlung aus derselben Art Vertrag (BFH-Urteil vom 1. Juli 2021, VIII R 4/18). Das heißt: Auch Rentenzahlungen sind zumindest so lange steuerfrei, bis sie den Wert der alternativ möglich gewesenen Kapitalauszahlung erreicht haben.