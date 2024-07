Wer träumt nicht von einer auskömmlichen Rente? Doch wie hoch das Gehalt dafür sein muss, wissen die wenigsten. So bekommen Sie später 1.500 Euro im Monat.

Wer im Ruhestand über mehr Geld verfügen möchte, sollte daher wissen, wie viel er dafür verdienen muss. Was bei einer Bruttorente von 1.500 Euro im Monat gilt, erläutert Ihnen dieser Text.

So berechnet sich die monatliche Bruttorente

Der Rentenwert liegen seit 1. Juli 2024 bundeseinheitlich bei 39,32 Euro. Die Bundesregierung legt diesen Wert mit Zustimmung des Bundesrats immer zum 1. Juli eines Jahres fest. Der Zugangsfaktor und der Rentenartfaktor haben beide den Wert 1, wenn Sie nicht vorzeitig in Rente gehen und es sich bei der Rente um die normale Altersrente handelt. Was passiert, wenn Sie vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, lesen Sie hier.