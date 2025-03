Eklatante Unterschiede bei der Rente

Dabei hat sich der Abstand zwischen Männer- und Frauenrenten in den letzten 20 Jahren zwar verringert, bleibt aber eklatant: Frauen erhalten im Schnitt über 400 Euro weniger gesetzliche Altersrente als Männer. "Für Frauen ist es besonders wichtig, frühzeitig an die eigene Altersvorsorge zu denken", mahnte Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund. Am besten, so Roßbach, beginne man damit gleich zum Berufseinstieg.