Was studieren Radiologen?

Ein Radiologe studiert Medizin an einer Universität. Das Studium dauert 12 Semester, also sechs Jahre. Es ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Teil umfasst den vorklinischen Bereich mit naturwissenschaftlichen Grundlagen. Im zweiten Teil steht der klinische Teil mit Fokus auf Diagnostik, Therapie und Patientenkontakt auf dem Lehrplan.