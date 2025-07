Dozenten geben ihr Wissen weiter – doch der Weg in diesen Beruf ist nicht eindeutig geregelt. Welche Voraussetzungen braucht man dafür?

Wer Dozent werden möchte, braucht fundiertes Fachwissen. Dieses Wissen muss nachweisbar sein, denn nur so können Lernende von der Expertise ihres Dozenten profitieren. Welche schulischen und beruflichen Qualifikationen dafür nötig sind, hängt vom Einsatzbereich ab. Die wichtigsten Voraussetzungen stellen wir im Folgenden vor.

Müssen Dozenten studieren?

Dozenten benötigen einen Studienabschluss, um Wissen weitergeben zu können. Das Studium muss aus dem Bereich stammen, in dem der Dozent arbeiten wird. Um als Dozent arbeiten zu können, ist nicht nur Wissen, sondern auch Leidenschaft für ein Thema wichtig. So verläuft der klassische Weg in den Beruf: