Wie man Makler wird: Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen

Die Weiterbildung zum Makler

Die Berufsbezeichnung Makler bzw. Immobilienmakler ist in Deutschland nicht gesetzlich geschützt. Darum kann sich grundsätzlich jeder so bezeichnen und den Beruf ausüben. Sie benötigen keinen bestimmten Schulabschluss, keine Ausbildung und kein Studium.

Damit Sie dauerhaft erfolgreich sind, sollten Sie jedoch über ein solides Fachwissen verfügen. Dieses eignen Sie sich in Lehrgängen, Kursen und Weiterbildungen an. Sie bekommen alle relevanten Informationen angetragen, die Sie benötigen, um in der Immobilienbranche erfolgreich tätig zu sein.