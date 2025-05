Ausbildung zum Forensiker

Nach dem Studium ist oft noch eine Promotion erforderlich, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. In der IT-Forensik kann in einigen Fällen auch eine Ausbildung als Fachinformatiker mit zusätzlicher Qualifikation ausreichen.

Wichtige Fähigkeiten für Forensiker sind analytisches Denken, naturwissenschaftliches Verständnis, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein. Je nach Spezialisierung arbeiten Sie als Forensiker beim Bundes- oder Landeskriminalamt, bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft, in Laboren oder in einem privaten Wirtschaftsunternehmen.

Gibt es spezielle Praktika, die Forensiker absolvieren müssen?

Psychologiestudierende im Master können praxisorientierte Praktika (Teilnahme an Begutachtungen) oder Forschungspraktika in forensischen Einrichtungen absolvieren. In der forensisch-therapeutischen Ambulanz sind zwölfwöchige Praktika für Psychologiestudierende oder Psychologen in Ausbildung möglich, wenn praktische Vorerfahrungen im Straf- oder Maßregelvollzug vorliegen.