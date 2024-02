Diversifikation zahlt sich aus

Dermapharm ist beispielsweise aufgrund seiner großen Produktpalette in den Bereichen pflanzlicher Wirkstoffe für die Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie finanzkräftig aufgestellt. Der Aktienkurs von Dermapharm ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12 fair bewertet. Das Unternehmen erwartet einen Gewinn von 2,35 Euro pro Aktie in diesem Jahr. Außerdem zahlt das Unternehmen eine Dividende von 1,27 Euro je Aktie. Kurssprünge wie bei Tilray oder Canopy sind eher unwahrscheinlich.

ETF als Alternative zu Cannabis-Aktien

Ein ETF streut das Risiko sehr breit, vollzieht aber zusätzlich den weltweiten Abschwung einer Branche. In diesem Fall hat der Rize Medical Cannabis und Life Sciences UCITS ETF in den vergangenen drei Jahren etwa 50 Prozent an Wert verloren – immerhin nicht ganz so viel wie einige Einzelaktien.