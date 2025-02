Gehen Sie bei Ihrer Geldanlage lieber auf Nummer sicher und möchten möglichst schwankungsarm investieren? Und trotzdem wollen Sie Ihre Renditechancen optimieren. Doch Sie sind nicht bereit, dafür erhöhte Risiken in Kauf zu nehmen. Das ist nicht so einfach, aber es geht, wenn Sie über Ihren Schatten springen. Super sicher mit auskömmlicher Rendite , das geht nämlich leider nicht. Das müssen Sie akzeptieren, ob Sie wollen oder nicht.

30 Prozent Aktienanteil sollten es sein

Das heißt aber nicht, dass Sie super riskant investieren sollten oder gar müssen. Im Gegenteil. Auch für konservative Anleger gibt es Lösungen – Aktien sind auch dann ein wichtiger Baustein. Was heißt das konkret? Mindestens 30 Prozent Aktienanteil sollten es sein. Das mag Ihnen viel erscheinen, wenn Sie eher sicherheitsorientiert sind. Aber auch Sie sollten auf den Renditebooster Aktie auf keinen Fall verzichten.

Es müssen ja keine schwankungsintensiveren Titel sein, es gibt schließlich auch Aktien, die ein wenig sicherer, weniger volatil sind. Anleihen aber machen den überwiegenden Teil des sicherheitsorientierten Depots aus. Immerhin 70 Prozent sollten Sie als konservative Anlegerin oder als konservativer Anleger in Staats- und Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und inflationsindexierte Anleihen stecken.

Acht Bausteine für Ihr Depot

Wie könnte das im Detail aussehen? Das konservative Depot in meinem Buch "Erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien" setzt sich aus acht Bausteinen zusammen: jeweils vier Aktien- und Anleihen-Bausteine. Dabei setzen Sie überwiegend auf sehr sichere, möglichst schwankungsarme Papiere, die Ihnen trotzdem ein Plus an Rendite versprechen.