Chancen und Risiken für Anleger

Ethisch-katholische Fonds bieten Ihnen die Chance, Ihr Geld im Einklang mit Ihren Werten anzulegen. Doch wie bei jeder Geldanlage gibt es auch hier Licht und Schatten. Wer die Chancen nutzen will, sollte die Risiken kennen und verstehen.

Worauf Sie achten sollten

Fazit: Geld und Gewissen vereint

Glaubensbasierte Geldanlagen bieten die Möglichkeit, Geld und Gewissen in Einklang zu bringen. Und sie gehen über ESG-Investments hinaus, die sich an Nachhaltigkeitsfaktoren aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) orientieren.

Neben dem Ausschluss von Unternehmen, die beispielsweise Menschenrechte verletzen, Umweltzerstörung betreiben oder in Korruptionsskandale verwickelt sind, lehnen ethisch-katholische Anlagen Investitionen in Unternehmen ab, die etwa Abtreibung ermöglichen, Verhütungsmittel herstellen oder in der Stammzellenforschung tätig sind.