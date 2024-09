Trade Republic: Was Anleger zu Zinsen und Steuern wissen müssen

Beim Onlinebroker Trade Republic können Anleger in verschiedene Anlageklassen investieren. Doch wie steht es dort mit Zinsen und Steuern? Ein Überblick.

Onlinebroker wie Trade Republic eignen sich für private Anleger, die in Aktien, ETFs und andere börsengehandelte Produkte investieren möchten. Anleger sollten daher aber an die Steuern denken, um keine Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen. Auf das Verrechnungskonto werden zudem Zinsen gewährt. Wir erklären, welche Steuern und Zinsen bei Trade Republic gelten.

Welche Steuern gibt es bei Trade Republic?

Trade Republic ist ein deutscher Broker und daher nach deutschem Recht verpflichtet, die Abgeltungssteuer und die Kapitalertragssteuer der Anleger an das Finanzamt abzuführen. Die Abgeltungssteuer beträgt 25 Prozent des Gewinns. Zusätzlich ist der Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent und – für Anleger, die einer Kirche angehören – die Kirchensteuer zu entrichten. Trade Republic behält die Steuern von den Anlegern ein und führt sie dann an das Finanzamt ab.