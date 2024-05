Das als Neobroker gestartet Berliner Unternehmen Trade Republic erweitert sein Bankangebot mit einem Girokonto. Künftig können Nutzer Geld an Dritte überweisen und in Echtzeit über die App Geld zu ihrem Trade-Republic-Konto von Drittbanken ein- oder auszahlen sowie Lastschriften einrichten.

Im Wettbewerb mit klassischen Banken und Neobanken

Trade Republic ist keine klassische Bank wie die Deutsche Bank oder Commerzbank , doch sie besitzt seit Dezember 2023 eine Vollbanklizenz. Mit dem Girokonto will der Neobroker eine Lücke zu Filial- und Direktbanken sowie zu Neobanken wie N26 oder Bunq schließen und neue Zielgruppen erschließen.

Cashback-Karte ab sofort ohne Wartezeit

Fünf Monate nach Einführung der Debitkarte nutzen diese bereits über eine Million Menschen in Europa. Während es laut Trade Republic in den vergangenen Wochen zu Wartezeiten kam, können alle Kunden die Karte nun ohne Warteliste in der App bestellen.