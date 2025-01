Bei Trade Republic legen Sie Ihr Online-Depot schnell und unkompliziert an. Doch wie löschen Sie es wieder? Das erfahren Sie bei uns.

Trade Republic ist ein seriöser Online- und Neobroker , der das unkomplizierte Handeln mit Wertpapieren über eine App anbietet. Möchten Sie Ihr Konto und Depot nicht mehr weiterführen, kündigen und löschen Sie es. Das ist in wenigen Schritten erledigt. Wir erklären Ihnen, wie Sie vorgehen.

Trade Republic Konto löschen – Schritt für Schritt

Der Kundenservice meldet sich Ihnen mit einer Bestätigung. Bewahren Sie diese auf, um einen Nachweis Ihrer Kündigung zu haben. Ihre Kündigung schicken Sie wahlweise per E-Mail oder per Post an den Neobroker. Folgende Adressen nutzen Sie hierfür: