Die Senkung des europäischen Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) hat erste Folgen für Anleger. Der Online-Broker Trade Republic senkt seine Zinsen auf das Tagesgeld. Bisher gab es darauf noch vier Prozent Zinsen, ab dem 12. Juni – wenn auch die Senkung des Leitzinses in Kraft tritt – soll es nur noch 3,75 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld geben. Das teilte Trade Republic am Donnerstag mit.

"Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute beschlossen, den europäischen Einlagenzinssatz von 4 Prozent auf 3,75 Prozent p.a. zu senken", zitiert das Portal "Trending Topics" aus einer Pressemitteilung des Brokers. Auf dieser Grundlage wolle man mit dem jährlichen Zinssatz von 3,75 Prozent gleichziehen und diesen ab dem 12. Juni 2024 an alle Neu- und Bestandskunden weitergeben. "Die Zinsen werden weiterhin täglich berechnet und monatlich ausgezahlt."

Erste Senkung des Leitzins seit 2019

Erstmals seit knapp fünf Jahren hatte die EZB die Zinsschraube wieder gelockert: Sie senkte die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte, wie die Notenbank in Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Wann weitere Zinsschritte folgen, ist "sehr ungewiss", wie EZB-Chefin Christine Lagarde erklärte. Mehr dazu lesen Sie hier.